Ondate di calore in Campania | l' avviso della Protezione Civile massima attenzione per i più fragili

Ondate di calore in Campania

L'estate si fa sentire in tutta la Campania, con ondate di calore che aumentano i rischi per la salute, soprattutto dei più fragili. La Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità valido da domani alle 8 fino alle 14 di lunedì 30 giugno, segnalando temperature superiori alla media di 6-7°C e elevata umidità serale. È fondamentale adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere sé stessi e i propri cari.

Scatta un avviso di criticità per "Ondate di calore" valido dalle 8 di domani mattina alle 14 di lunedì 30 giugno, in Campania. All'orizzonte, temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 6-7°C e saranno associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

