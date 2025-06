Ondate di calore in arrivo da domani è allerta meteo in Campania

Preparatevi a un'ondata di calore in arrivo: da domani 23 fino a lunedì 30, la Campania sarà sotto l’effetto di elevate temperature, con un’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile regionale. È fondamentale adottare tutte le precauzioni necessarie per affrontare al meglio questa ondata di calore e proteggere la propria salute. Restate aggiornati e seguite i consigli ufficiali per trascorrere in sicurezza questi giorni intensi.

Un avviso di allerta meteo in Campania per "ondate di calore" è stato emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione a partire da domani e fino a lunedì 30. Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione, in considerazione del quadro in atto, ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania per .

