Ondata di calore con temperature anche di 7 gradi sopra la media | l’avviso di Mastella

L’ondata di calore che sta per colpire Benevento, con temperature fino a 7 gradi sopra la media e tassi di umidità elevati, rappresenta una sfida crescente per la nostra salute e il nostro benessere. Il sindaco Mastella ha diramato un avviso di criticità, invitando i cittadini a adottare le necessarie precauzioni. È fondamentale restare informati e preparati: ecco cosa fare per affrontare al meglio questa ondata di caldo record.

Tempo di lettura: < 1 minuto “A seguito dell’avviso di criticità per rischio di ondata di calore, con temperature di 6-7 gradi superiori alla media stagionale, e tasso di umidità intorno al 6070 per cento soprattutto nelle ore serali e notturne, diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, a partire dalle ore 08:00 di domani, sabato 28 giugno 2025 e per una durata di 54 ore successive, il sindaco di Benevento Clemente Mastella invita la popolazione ad attenersi all’osservanza delle seguenti regole comportamentali: • non uscire nelle ore più calde evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore in cui la temperatura è più elevata; • facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione; • ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli); • tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti; • prestare attenzione anche agli animali domestici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ondata di calore con temperature anche di 7 gradi sopra la media: l’avviso di Mastella

In questa notizia si parla di: ondata - calore - temperature - gradi

Ondata di calore a Napoli, giovedì 12 giugno fino a 34 gradi nelle ore di punta - L'estate si fa sentire con forza a Napoli, dove giovedì 12 giugno si registra la prima ondata di calore della stagione, con temperature percepite fino a 34 gradi nelle ore di punta.

Translate post#Clima Un'ondata di calore sta attraversando l'Italia, con temperature da #BollinoRosso e picchi fino a 40° a Firenze, Ferrara e Terni. Dati allarmanti di @CopernicusEU sul riscaldamento del #Mediterraneo, 5 gradi al di sopra della media stagio Vai su X

ARRIVA LA PRIMA ONDATA DI CALORE DELL'ESTATE: NELLE ISOLE CANARIE POTREBBE SUPERARE I 40 GRADI CELSIUS PER DIVERSI GIORNI CONSECUTIVI. Venerdì di questa settimana inizierà un episodio di alte temperature nelle Isole Canarie. Vai su Facebook

Caldo torrido record: arriva l'impennata, il cerchio rosso su 13 città, verso i 40 gradi; Napoli da bollino rosso, allerta per ondate di calore da domani e fino a lunedì 30 giugno; Bologna sfiorerà i 40°: l'ondata di calore mette in allerta i servizi sanitari.

Ondata di calore con temperature anche di 7 gradi sopra la media - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Arpa Lombardia, nel weekend temperature vicine ai 40 gradi - In Lombardia nel weekend si toccheranno i 40 gradi secondo Arpa Lombardia, per la quale temperature elevate e un forte disagio da calore accompagneranno la regione almeno fino alla giornata di domenic ... Lo riporta msn.com