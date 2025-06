ondata di caldo pericolosa per i lavoratori

A essere a rischio sono soprattutto i lavoratori che affrontano le alte temperature senza adeguate protezioni. La Fiom-Cgil di Forli Cesena si mobilita con fermezza, promuovendo iniziative per tutelare la salute di tutti, perché un ambiente di lavoro sicuro non è un optional, ma un diritto fondamentale che deve essere sempre garantito.

L’ondata di calore non risparmia la Romagna. E se per chi è in spiaggia o in vacanza può essere una bella notizia, per i lavoratori rappresenta "un serio pericolo per la salute". Così la Fiom-Cgil di Forli Cesena si è già attivata con i propri rsu-rls affinché "in ogni territorio e in ogni fabbrica vengano promosse tutte le iniziative utili" in tal senso. Perché "la salute non si baratta e il lavoro deve essere sicuro, sempre". A essere maggiormente esposti, spiega il sindacato, sono gli addetti alla produzione, in particolare nei reparti degli stabilimenti siderurgici, nei capannoni con scarsa ventilazione, sulle linee di montaggio e in tutti quei contesti in cui si svolgono mansioni pesanti e fisicamente stressanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it