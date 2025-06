Ondata di caldo in Spagna | a Madrid temperature oltre i 40 gradi

L'estate in Spagna si sta facendo sentire con tutta la sua intensità: temperature che superano i 40°C a Madrid e nelle altre regioni, provocando allerte colorate e un'ondata di calore senza precedenti. Il caldo torrido, destinato a durare almeno fino al primo luglio, mette alla prova cittadini e ambiente. È il momento di prepararsi adeguatamente per affrontare questa sfida climatica senza precedenti e proteggere sé stessi e chi ci circonda.

Una intensa ondata di caldo si è abbattuta sulla Spagna, con temperature che nel weekend supereranno i 40 gradi. Nove regioni hanno già attivato allerte per le alte temperature. È il caso dell’Andalusia, che è in allerta arancione. L’Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) prevede che l’ondata di caldo durerà almeno fino a martedì 1° luglio. I termometri supereranno i 36 gradi sabato 28 giugno nella maggior parte del Paese e oltrepasseranno i 42 gradi nelle zone del Guadalquivir, con temperature intorno ai 40 gradi nelle zone dell’Estremadura, Castiglia-La Mancia, Madrid e nella Valle dell’Ebro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ondata di caldo in Spagna: a Madrid temperature oltre i 40 gradi

