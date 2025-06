Ondata di caldo africano spaventosamente intensa | temperature estreme e zero termico mai così alto

L'Anticiclone africano, soprannominato Pluto, torna a dominare il clima italiano portando un'ondata di caldo estremo senza precedenti. Temperature record e notti tropicali stanno trasformando il nostro Paese in un forno, minacciando ghiacciai e creando temporali isolati. La tensione tra clima e natura si fa sempre più palpabile, e le previsioni indicano che questa ondata di caldo potrebbe lasciare il segno. È il momento di prepararsi ad affrontare questa sfida climatica senza precedenti.

Roma - Una cupola di alta pressione africana porta caldo afoso, notti tropicali e lo zero termico record fin oltre i 5?200?m, minacciando ghiacciai e provocherà temporali isolati. L'Anticiclone africano, soprannominato Pluto, torna a dominare la scena meteorologica italiana, generando una canicola intensa con picchi termici di 38–40?°C soprattutto nelle zone interne del tirreno, Sardegna e Cosentino. Secondo le previsioni, lo zero termico schizzerà fino a quota 5?200?m sul settore alpino già sabato, battendo o eguagliando i livelli record di agosto 2023, per spingersi addirittura a 5?600?m nella domenica sulle regioni centrali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Ondata di caldo africano spaventosamente intensa: temperature estreme e zero termico mai così alto

In questa notizia si parla di: caldo - africano - zero - termico

Meteo pazzo, maltempo e caldo africano: le previsioni - La prossima settimana l'Italia vivrà un clima estremo, con un contrasto netto tra violenti temporali e l'imminente arrivo del caldo africano.

Previsioni Meteo: nuova ondata di caldo africano nel weekend, zero termico record oltre i 5200 metri Vai su X

Lo 'zero termico' è la quota atmosferica (in metri) alla quale la temperatura dell'aria raggiunge lo 0 °C. Non è una linea fissa ma varia nello spazio e nel tempo, a seconda delle masse d’aria presenti. Più l’aria è calda, più lo zero termico si alza. Fatto sta che ne Vai su Facebook

Meteo: caldo africano con picchi di 38-40°C, notti tropicali e zero termico oltre i 5000m. Tutto quello che c'è da sapere e durata; Caldo anomalo, quando finisce. Le previsioni meteo; Nuovo picco del caldo africano in arrivo, weekend rovente con punte di 40°C e zero termico alle stelle.

Ondata di caldo africano spaventosamente intensa: temperature estreme e zero termico mai così alto - Una cupola di alta pressione africana porta caldo afoso, notti tropicali e lo zero termico record fin oltre i 5Â 200Â m, minacciando ghiacciai ... Riporta abruzzo24ore.tv

Weekend da incubo: l’escalation del caldo africano, lo zero termico a 5.200 metri, il rischio di temporali eccezionali con grandine - Meglio armarsi di pazienza: andrà avanti così anche a inizio luglio. Scrive quotidiano.net