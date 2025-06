Oms | sull' origine del Covid-19 tutte le ipotesi restano sul tavolo

L'origine del Covid-19 continua a essere avvolta nel mistero, con tutte le ipotesi ancora sul tavolo. Il capo dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, invita Cina e altri Paesi a collaborare apertamente, sottolineando che la trasparenza è fondamentale per prevenire future pandemie. Solo attraverso uno sforzo condiviso potremo sperare di chiudere definitivamente questa pagina difficile della nostra storia globale.

Milano, 27 giu. (askanews) - Tutte le ipotesi sull'origine del Covid "restano sul tavolo". Lo ha affermato il capo dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, invitando "la Cina e qualsiasi altro Paese con informazioni sull'origine del Covid-19 a condividerle apertamente, nell'interesse di proteggere il mondo da future pandemie". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oms: sull'origine del Covid-19 tutte le ipotesi restano sul tavolo

In questa notizia si parla di: origine - covid - tutte - ipotesi

Oms: sull'origine del Covid-19 tutte le ipotesi restano sul tavolo; L’origine del coronavirus è ancora un mistero; Sono cinque anni che la fuga dal laboratorio non spiega l’origine del coronavirus.

Oms: sull'origine del Covid-19 tutte le ipotesi restano sul tavolo - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Si legge su libero.it

Origine Covid/ Palù: "Tutte ipotesi vanno indagate". Virus addestrato in laboratorio? - IlSussidiario.net - Per il professor Giorgio Palù «la scienza non è un dogma», quindi bisogna interrogarsi «senza pregiudizi». Segnala ilsussidiario.net