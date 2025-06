Oms | sul Covid non abbiamo avuto accesso a tutte le informazioni

L'Organizzazione Mondiale della Sanità evidenzia le lacune nelle informazioni condivise da Cina e altri governi sulla vera origine del Covid-19, sottolineando l'importanza di dati completi per una comprensione accurata. La trasparenza è fondamentale per prevenire future crisi sanitarie globali e garantire un’efficace risposta internazionale. Solo attraverso uno scambio aperto e collaborativo possiamo sperare di chiarire le origini di questa pandemia e proteggere il nostro mondo.

Ginevra, 27 giu. (askanews) - La Cina e altri governi non hanno fornito accesso a tutte le informazioni necessarie per valutare appieno tutte le teorie sull'origine del Covid, ha spiegato il capo dell'OMS dopo aver presentato i risultati di un rapporto di esperti incaricati di esaminare l'origine del virus. "L'OMS riconosce che la Cina ha condiviso alcune informazioni, ma non tutte quelle che abbiamo richiesto", ha dichiarato ai giornalisti Tedros Adhanom Ghebreyesus. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oms: sul Covid non abbiamo avuto accesso a tutte le informazioni

