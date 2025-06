Omr accelera sull’internazionalizzazione | incontro istituzionale in Cina

Omr Automotive accelera sull’internazionalizzazione con un incontro istituzionale in Cina, segnando un passo strategico verso il futuro della mobilità globale. La visita presso lo stabilimento di Huixian City ha visto la partecipazione di una delegazione ufficiale cinese, tra cui il Segretario del Partito, Mr. Li Jiyou, aprendo nuove opportunità di collaborazione e crescita internazionale. Un momento di dialogo e visione condivisa che promette di rafforzare il ruolo di Omr nel panorama mondiale.

Una giornata di dialogo strategico e visione condivisa per il futuro dell’industria della mobilità: Omr Automotive ha ricevuto presso il proprio stabilimento di Huixian City, in Cina, una delegazione ufficiale del governo cinese, composta da Mr. Li Jiyou, Segretario del Partito di Huixian, e da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

