Omicidio Villa Pamphili si cerca nel Tevere il trolley di Kaufmann

Le indagini sull'omicidio di Villa Pamphili si intensificano: si cerca nel Tevere il trolley di Kaufmann, che potrebbe nascondere prove fondamentali. La scomparsa di una valigia diventa il tassello chiave per risolvere un caso drammatico che ha scosso la capitale. Tra misteri e sospetti, ogni dettaglio potrebbe rivelare la verità su quel tragico doppio homicidio. La corsa contro il tempo è appena iniziata.

Una valigia scomparsa potrebbe contenere le prove del duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili, dove sono stati trovati i corpi di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. Secondo gli inquirenti, Francis Kaufmann - 46enne americano arrestato in Grecia - avrebbe gettato il trolley nel Tevere dopo l’11 giugno. Dentro, forse, gli abiti sporchi di sangue della compagna e della bambina. L’uomo, descritto come instabile e con numerose false identità , è accusato di aver ucciso le due tra il 3 e il 6 giugno. La sua estradizione in Italia è prevista per l’11 luglio, ma lui insiste: vuole essere rimandato negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Villa Pamphili, si cerca nel Tevere il trolley di Kaufmann

