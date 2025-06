Omicidio Villa Pamphili il presunto killer Kauffmann dovrà tornare in Italia Via libera all' estradizione

L’ombra di Villa Pamphili si fa più nitida: l’Italia autorizza l’estradizione di Kauffmann, sospettato per l’omicidio che ha scosso Roma. Nel frattempo, le indagini svelano un nuovo mistero, con la procura che acquisisce documenti su un film mai distribuito dell’uomo. Un fascicolo intrigante che potrebbe rivelare dettagli cruciali: il caso è ormai in fase decisiva, e le risposte sono più vicine di quanto si pensi.

