Omicidio-suicidio a Rivalta | uccide la compagna e si toglie la vita nel lago

Tragedia sconvolgente a Rivalta Torinese, dove un drammatico episodio di omicidio-suicidio ha sconvolto la comunità. Assunta "Susy" Carbone, 54 anni, è stata trovata brutalmente uccisa nella sua abitazione, mentre il suo compagno, Alessandro Raneri, 55 anni, si è tolto la vita nel lago Grande di Avigliana. A scatenare la tragica sequenza di eventi è stata l'allarmata preoccupazione di un'amica, che ha aiutato a ricostruire una triste vicenda di violenza e perdita.

Tragedia a Rivalta Torinese, dove Assunta "Susy" Carbone, 54 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione, colpita da decine di coltellate. Il corpo del compagno, Alessandro Raneri, 55 anni, è stato recuperato poco dopo nel lago Grande di Avigliana, dove si sarebbe tolto la vita. A far scattare l'allarme è stata un'amica della vittima, preoccupata per il suo silenzio. Secondo i carabinieri si tratta di un omicidio-suicidio avvenuto dopo una lite. L'uomo, depresso da tempo, aveva trovato da poco un impiego dopo anni di disoccupazione.

