Omicidio di Pierina clima teso tra i legali | la querela dello studio Barzan verrà archiviata

L’omicidio di Pierina Paganelli continua a scuotere l’opinione pubblica, tra tensioni legali e nuovi sviluppi. La querela dello Studio Barzan contro l’avvocata Chiara Rinaldi, difensore di Valeria Bartolucci, sarà archiviata, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla intricata vicenda giudiziaria. Tutto ha avuto inizio lo scorso gennaio con una denuncia per diffamazione presentata dagli avvocati coinvolti. La verità, ancora nascosta, aspetta di emergere.

Tutto risale allo scorso gennaio, quando era stata presentata una denuncia per diffamazione contro l’avvocata Chiara Rinaldi, difensore di Valeria Bartolucci (moglie di Louis Dassilva, attualmente in carcere e unico indagato per la morte di Pierina Paganelli a Rimini). A presentarla erano stati. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

