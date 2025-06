Omicidio Chiara Poggi la madre | Fango sulla nostra famiglia su Chiara e su nostro figlio

L’omicidio di Chiara Poggi continua a scuotere le coscienze, alimentando accuse e sospetti che gettano fango sulla sua famiglia. Il programma “Ore 14” di Rai2, con Milo Infante, cerca di fare luce su questa intricata vicenda, ma la madre di Chiara si difende: “Fango su di noi, su Chiara e su nostro figlio”. Una storia ancora avvolta nel mistero, che ci invita a riflettere sulla complessità delle verità nascoste.

L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, perquisizioni in casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori: sequestrati telefonini e pc - L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco riaccende l'attenzione con le perquisizioni in corso presso l'abitazione di Andrea Sempio, nuovo indagato, e dei suoi genitori.

"Fu la madre di Stasi a presentare una denuncia contro Sempio” Parla del delitto di Garlasco l’ex procuratore capo di Pavia, Mario Venditti: “Andrea Sempio non c’entra assolutamente con l’omicidio di Chiara Poggi”. E dice che sulla scena del crimine c’era un Vai su Facebook

Garlasco, la mamma di Chiara Poggi: “Fango su di noi, nostro figlio Marco era in Trentino in quei giorni”; Garlasco, la madre di Chiara Poggi: C'è una regia contro la nostra famiglia? Qualcosa c'è...; «Attrezzi consegnati da un supertestimone»: nuovi dubbi sul caso Garlasco. La madre di Chiara Poggi in diretta.

