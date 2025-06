Omicidio Alessandro Coatti in Colombia lunedì 30 giugno i funerali a Longastrino | le parole della madre

Il dramma di Alessandro Coatti scuote la comunità: lunedì si terranno i funerali a Longastrino, mentre in Colombia quattro sospetti vengono arrestati nell’ambito dell’indagine. La madre, col cuore spezzato, condivide il suo immenso dolore sui social, testimoniando un desiderio di giustizia e di pace per il suo caro. Un momento di grande sofferenza che ci ricorda quanto fragile sia la vita e quanto sia importante fare luce sulla verità.

