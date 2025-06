Omicidi Villa Pamphili da Corte Appello Larissa ok a estradizione Kaufmann

La decisione della Corte d'Appello di Larissa apre un nuovo capitolo nel caso degli omicidi di Villa Pamphili, con Francis Kauffman ora destinato a tornare in Italia per rispondere delle accuse. La richiesta, sostenuta dal nostro paese, segna un passo importante nella ricerca di giustizia per Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda. La vicenda si avvicina alla sua svolta finale, mentre la procura italiana segue con attenzione gli sviluppi.

(Adnkronos) – La Corte d'Appello di Larissa ha detto sì all'estradizione in Italia di Francis Kauffman, l'americano accusato dell'omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili il 7 giugno scorso. La richiesta di estradizione, a quanto si apprende, era stata avanzata solo dall’Italia.  Intanto la procura di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

