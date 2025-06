Omicidi Villa Pamphili acquisizione documenti film Kaufmann | Giuli ha accompagnato la polizia giudiziaria

In un’indagine che ha scosso Villa Pamphili, Giuli ha assistito la polizia giudiziaria nell’acquisizione di documenti cruciali presso il Ministero della Cultura. I fondi di 863mila euro destinati alla produzione di un film, ottenuti tramite tax credit da Francis Kaufmann, sono ora sotto la lente d’ingrandimento, in un caso intricato di omicidi che ha sconvolto la comunità. La vicenda si delinea sempre più come un intricato puzzle di segreti e sospetti.

(Adnkronos) – Sono stati acquisiti questa mattina negli uffici della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura (Mic) i documenti relativi ai fondi pari a 863mila euro in forma di tax credit per la realizzazione di un film ottenuti da Francis Kaufman, accusato dell'omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: omicidi - villa - pamphili - acquisizione

Villa Pamphili, omicidi madre e figlia: fermato in Grecia il presunto killer - Un mistero avvolge ancora Villa Pamphili: dopo il tragico duplice omicidio di madre e figlia, un sospettato è stato fermato a Skiathos, in Grecia.

LIVE Roma, la conferenza stampa in Procura sul caso della madre e della neonata trovate senza vita a Villa Pamphili dopo il fermo di un uomo sospettato... Vai su Facebook

Omicidi Villa Pamphili, acquisizione documenti film Kaufmann: Giuli ha accompagnato la polizia giudiziaria; Villa Pamphili, dalla Corte d'Appello greca il via libera all'estradizione di Kaufmann; Omicidio Villa Pamphili: Kaufmann al pm di Roma: Sono innocente'.

Omicidi Villa Pamphili, acquisizione documenti film Kaufmann: Giuli ha accompagnato la polizia giudiziaria - Sono stati acquisiti questa mattina negli uffici della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura (Mic) i documenti relativi ai fondi pari a 863mila euro in form ... Come scrive msn.com

Omicidio Villa Pamphili, il presunto killer Kauffmann dovrà tornare in Italia. Via libera all'estradizione - Intanto la procura di Roma ha delegato la polizia ad acquisire la documentazione relativa al film mai distribuito dell’uomo ... Riporta affaritaliani.it