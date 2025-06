Omicidi di Villa Pamphili via libera all’estradizione di Kaufmann | tornerà in Italia

L’Italia può ora riabbracciare Charles Francis Kaufmann, il sospettato coinvolto nel tragico triplice omicidio di Villa Pamphili. La Corte d’Appello di Larissa in Grecia ha dato il via libera all’estradizione, portando un passo avanti le indagini e la giustizia per le vittime di questo terribile dramma. Un capitolo cruciale si chiude, ma il percorso verso la verità continua.

La Corte d’Appello di Larissa, in Grecia, ha dato il proprio assenso all’ estradizione in Italia di Charles Francis Kaufmann (alias Rexal Ford), il 46enne statunitense presunto responsabile del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della loro figlia di soli 11 mesi, Andromeda. I corpi delle due vittime sono stati rinvenuti il 7 giugno all’interno del parco romano. La richiesta di estradizione è stata avanzata unicamente dalle autorità italiane. A giorni il trasferimento dell’indagato, in modo da poter poi proseguire l’iter giudiziario: l’accusa per Kaufmann, arrestato in un ostello a Skiathos pochi giorni dopo il ritrovamento dei cadaveri, è di omicidio volontario aggravato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Omicidi di Villa Pamphili, via libera all’estradizione di Kaufmann: tornerà in Italia

