Omicidi a Villa Pamphili Francis Kauffmann sarà estradato in Italia

Un nuovo capitolo si apre nel mistero degli omicidi a Villa Pamphili: Francis Kauffmann, accusato di aver ucciso Anastasia Trofimova e la sua bambina Andromeda, è stato ufficialmente estradato in Italia dalla Grecia. La decisione della Corte d'Appello di Larissa apre le porte a una lunga battaglia giudiziaria e a una intricata indagine che coinvolge anche il Ministero della Cultura. La verità sta emergendo, e il nostro Paese si prepara a fare piena luce su questo tragico fatto.

Roma, 27 giugno 2025 – Via libera all' estradizione in Italia dalla Grecia di Francis Kauffmann, accusato dell' omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte il 7 giugno scorso a Villa Pamphili a Roma. La Corte d'Appello di Larissa ha infatti dato l'ok alla richiesta dei magistrati della capitale. Intanto la procura di Roma ha delegato la polizia ad acquisire gli atti presso il ministero della Cultura in relazione al film 'Stelle nella notte', poi non distribuito, dell'americano al tempo noto con lo pseudonimo si Rexal Ford. Così gli agenti della Squadra Mobile si sono recati, questa mattina, negli uffici della direzione generale Cinema e Audiovisivo in via Santa Croce in Gerusalemme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net