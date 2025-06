Oltre Squid Game | Cosa aspettarsi dal sui universo e i progetti futuri

Oltre Squid Game: cosa aspettarsi dal suo universo e dai progetti futuri. Con la conclusione della storia di Gi-hun in Squid Game 3, i fan si chiedono quali nuove avventure e spin-off possa riservare questo mondo affascinante. Sebbene la serie principale si concluda con la terza stagione, Netflix punta a espandere il franchise attraverso nuovi progetti e universi narrativi, aprendo la porta a un futuro ricco di sorprese e innovazioni. La fine di un’era dà così il via a un nuovo capitolo da scoprire.

Con la conclusione della storia principale di Gi-hun in Squid Game 3, molti fan si staranno chiedendo cosa riserverĂ il futuro per questo franchise globale. Nonostante il creatore Hwang Dong-hyuk abbia confermato che la serie principale si concluderĂ con la terza stagione, Netflix non ha intenzione di abbandonare un universo narrativo così redditizio. La fine di un'era, l'inizio di altre storie: Nessuna Stagione 4 per la serie principale. Il regista e sceneggiatore Hwang Dong-hyuk ha chiarito che non ci sarĂ una quarta stagione di Squid Game nella sua forma originale, concentrata sulla storia di Gi-hun.