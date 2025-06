Oltre 200mila stazioni di ricarica clima prodotte è festa allo stabilimento Texa

Oltre 200.000 stazioni di ricarica KONFORT Serie 700 sono state prodotte da TEXA dal 2011, un traguardo che celebra l'impegno e l'innovazione nel settore del garage equipment. La festa allo stabilimento è stata un’occasione speciale per riconoscere il successo di un prodotto fondamentale per la manutenzione dei veicoli, confermando la leadership dell’azienda nel mercato. La passione per la qualità e l’eccellenza continua a guidare TEXA verso nuovi orizzonti.

Giornata di festa in TEXA: l’azienda ha raggiunto il traguardo delle 200.000 stazioni KONFORT Serie 700 prodotte dal 2011. Un risultato eccezionale nel mondo del garage equipment per una tipologia di prodotto dedicata alla manutenzione e alla ricarica dell’aria condizionata dei veicoli. La. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: stazioni - ricarica - prodotte - festa

TEXA in festa: 200.000 stazioni di ricarica clima prodotte; Algo Group sigla accordo con AD International; Festa delle Offerte di Primavera Amazon: tutte le promo e gli sconti LIVE.

A Montelupone pensilina fotovoltaica: festa in bicicletta - MSN - A Montelupone arriva la prima pensilina fotovoltaica per la stazione di ricarica di biciclette elettriche. Riporta msn.com

Stazioni di ricarica elettrica: attivo il secondo bando - Si tratta del secondo bando a valere su fondi PNRR destinati alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4. Scrive lavoripubblici.it