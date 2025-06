Olivier Giroud torna in Francia a 38 anni giocherà l'Europa League | ha firmato con il Lille

Dopo 13 anni, Olivier Giroud torna a casa, firmando con il Lille e annunciando il suo arrivo in Ligue 1 a 38 anni. Dopo aver scritto pagine importanti in giro per il mondo, il bomber francese si prepara a salutare la MLS e a tornare in Europa, questa volta per sfidare l'Europa League. Un ritorno che promette emozioni e nuovi successi: scopriamo insieme tutti i dettagli di questa affascinante avventura.

Dopo 13 anni Giroud ritorna in Ligue 1, ha firmato un contratto di un anno con il Lille: saluterĂ la MLS domenica, nella prossima stagione giocherĂ in Europa League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giroud - anni - giocherĂ - europa

Giroud può tornare in Europa dopo una stagione: lo vuole il Lille per il dopo David L'ex Milan potrebbe rientrare in Ligue 1 dopo 13 anni dall'addio al Montpellier Trattativa in corso con i Los Angeles FC: sarà addio all'MLS? Vai su Facebook

Olivier Giroud torna in Francia, a 38 anni giocherà l’Europa League: ha firmato con il Lille; Giroud torna in Europa: giocherà con il Lille, i dettagli del contratto dell'ex Milan; Giroud rescinde con il Los Angeles FC e torna in Europa: giocherà al Lille.