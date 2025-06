Olimpiadi Milano-Cortina 2026 il ministro Abodi a Livigno e Bormio | Visitare i cantieri valorizza l’impegno di chi lavora

Il countdown per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 accelera, con progressi concreti nei cantieri di Livigno e Bormio. Il ministro Andrea Abodi ha visitato i siti simbolo delle future competizioni, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e dell’impegno locale. Un segno tangibile che i sogni olimpici stanno diventando realtà , portando entusiasmo e rinascita a tutta la Valtellina, pronta a scrivere una nuova pagina di storia sportiva e infrastrutturale.

Sondrio, 27 giugno 2025 – In Valtellina tutto procede a ritmi sostenuti verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Oggi, la societĂ Infrastrutture Milano-Cortina 2026 e le amministrazioni locali hanno ricevuto il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi a Livigno e a Bormio. Nell'occasione, il ministro ha visitato il cantiere del Livigno Aerials e Moguls, pista giĂ consegnata, omologata e sede dei test event dello scorso marzo. Sopralluogo quindi al parcheggio del Mottolino, dove si è riscontrato lo stato di avanzamento dei lavori. Passaggio poi all' Aquagranda, sede di preparazione olimpica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il ministro Abodi a Livigno e Bormio: “Visitare i cantieri valorizza l’impegno di chi lavora”

