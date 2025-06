Olimpiadi del cuore Paolo Brosio presenta la nuova edizione

Preparatevi a vivere un’emozionante estate di solidarietà e speranza: torna l’attesissima nona edizione delle Olimpiadi del Cuore, il grande evento benefico ideato da Paolo Brosio. Dal cuore della Versilia, questa manifestazione unisce sport, musica e solidarietà, puntando a raggiungere nuovi traguardi per l’Ospedale della Pace di Medjugorje. Un’occasione unica per partecipare a un gesto di autentica umanità: insieme, possiamo fare la differenza.

Viareggio, 27 giugno 2025 – Nona edizione delle Olimpiadi del Cuore, il grande appuntamento mondano e benefico organizzato dalla omonima onlus ideata dal giornalista e personaggio Tv Paolo Brosio nella sua Versilia. L’appuntamento 2025 annuncia l’ormai vicinissimo raggiungimento di un lusinghiero risultato. L’Ospedale della Pace per tutte le religioni e tutte le etnie eretto nei luoghi delle apparizioni mariane di Medjugorje in Bosnia Erzegovina sta per diventare una splendida realtà. Dopo mesi e mesi di lavoro sarà presto consegnata l’edilizia sanitaria completata e nei primi mesi del 2026 saranno in funzione i primi reparti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Olimpiadi del cuore, Paolo Brosio presenta la nuova edizione

