Oleoturismo Dagli aperitivi ai cocktail fino ai cosmetici | tutto profuma di extravergine presso la Tenuta degli Ulivi

Immergiti in un’esperienza unica tra profumi intensi e sapori autentici presso la Tenuta degli Ulivi, un luogo dove l’olio extravergine di oliva diventa protagonista in ogni angolo. Dall’oleoturismo agli aperitivi, dai cocktail ai cosmetici, tutto qui racconta la passione per la qualità e la tradizione. Scopri come questo cuore verde trasforma il quotidiano in un viaggio sensoriale inesauribile, un vero tesoro di cultura e gusto nel cuore dell’antico borgo San Luca...

L'olio extravergine di oliva è il filo conduttore del tenace progetto nato presso la Tenuta degli Ulivi, un vero e proprio hub olivicolo dove l’azienda agricola si trasforma in luogo di incontro, di accoglienza, di svago, di informazione e formazione. Nell’antico borgo San Luca, nel comune di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

