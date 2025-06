Ok dell' Ue sanzioni a Mosca prorogate al 31 gennaio 2026

Il countdown si ferma, e le sanzioni contro Mosca si estendono fino al 31 gennaio 2026, rafforzando la posizione dell'Unione Europea sul sostegno alle sue iniziative. Dopo un'intesa politica raggiunta al Vertice dei 27, gli ambasciatori hanno dato il via libera formale alla proroga del rollover delle sanzioni settoriali, con una discussione anche sul 18º pacchetto di restrizioni. Ma cosa comportano queste misure per il futuro delle relazioni europee e internazionali?

Via libera formale degli ambasciatori dei 27 Ue - dopo l'intesa politica al Vertice dei 27 - al rollover delle sanzioni settoriali contro la Russia, in scadenza il 31 luglio prossimo. Lo si apprende da fonti diplomatiche. La proroga andrà a scadere il 31 gennaio del 2026. Nel corso della riunione si è inoltre tenuto un punto sul 18o pacchetto di sanzioni, durante il quale un Paese, la Slovacchia, ha confermato la propria posizione secondo cui non può dare ancora il suo assenso, in attesa di rassicurazioni sulla sua sicurezza energetica. Su questo, proseguiranno i contatti bilaterali con la Commissione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ok dell'Ue, sanzioni a Mosca prorogate al 31 gennaio 2026

In questa notizia si parla di: sanzioni - gennaio - mosca - prorogate

Ok dell'Ue, sanzioni a Mosca prorogate al 31 gennaio 2026; Ok dell'Ue, sanzioni a Mosca prorogate al 31 gennaio 2026; Zelensky agli alleati Ue: Per fermare Putin, fermate le entrate petrolifere e delle banche russe.

Ucraina, Ue rinnova sanzioni Russia. Ma non c'è accordo su 18esimo pacchetto - I rappresentanti degli Stati membri dell' Ue hanno formalizzato il rinnovo delle sanzioni settoriali contro la Russia per la guerra in Ucraina, concordato la notte scorsa al termine del Consiglio ... Scrive adnkronos.com

Orbán si sfila, l’Ue rinnova i 17 pacchetti di sanzioni alla Russia per altri sei mesi - Dopo l'accordo politico al vertice dei capi di stato e di governo, l'approvazione formale della proroga è prevista per lunedì 30 giugno. Secondo eunews.it