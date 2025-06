Oggi l' addio a Melissa e Matteo | proclamato il lutto cittadino

Oggi Sessa Aurunca si ferma per un gesto di commozione e rispetto: il lutto cittadino proclamato dal Comune testimonia la vicinanza e il dolore della comunità per la perdita improvvisa di Melissa e Matteo. Un momento di riflessione collettiva che unisce tutti nel cordoglio, onorando le giovani vite spezzate troppo presto. Il lutto cittadino verrà osservato con silenzio e rispetto, affinché il ricordo diMelissa e Matteo rimanga vivo nel cuore di tutti.

Il Comune di Sessa Aurunca ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, venerdì 27 giugno, "in segno di cordoglio, rispetto e profonda vicinanza alle famiglie dei giovani Melissa Rea e Matteo Ferrara, tragicamente scomparsi", fanno sapere dal Municipio. Il lutto cittadino verrà. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: lutto - cittadino - melissa - matteo

Morta nell'incidente a 29 anni, lutto cittadino ed eventi annullati - La tragica scomparsa di Morgana Ciandri, 29 anni, ha sconvolto la comunità di Terricciola, portando lutto cittadino e la cancellazione di eventi.

Dolore e incredulità a Sessa Aurunca per la scomparsa di Matteo Ferrara e Melissa Rea, i due giovani rimasti uccisi in un incidente stradale “Doveva essere una giornata di leggerezza, di mare e sorrisi. Ma il destino, crudele e incomprensibile, ha deciso diver Vai su Facebook

Sessa Aurunca – Funerali di Melissa e Matteo, il Comune dichiara il lutto cittadino; Matteo Ferrara e Melissa Rea morti in incidente, lutto per il carabiniere e la fidanzata a Sessa Aurunca; Tutta Zola al funerale di Melissa. Zuppi: “Anche Gesù affrontò il buio”.

Matteo Ferrara e Melissa Rea morti in incidente, lutto per il carabiniere e la fidanzata a Sessa Aurunca - Lutto a Sessa Aurunca per la morte di Matteo Ferrara e Melissa Rea, i due giovani rimasti uccisi in un incidente in moto mentre andavano al mare ... Scrive fanpage.it

Il carabiniere Matteo Ferrara muore assieme alla fidanzata Melissa Rea: “Doveva essere un giorno di mare e sorrisi”. San Giuliano in lutto - Ferrara aveva 23 anni, la ragazza 22: lo scooter della giovane coppia si è scontrato con un’auto che arrivava nella direzione opposta. Segnala msn.com