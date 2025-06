Offerta fuori mercato | affare fatto per il trasferimento di Victor Osimhen

Il trasferimento di Victor Osimhen sta raggiungendo un punto di svolta decisivo, con un'offerta fuori mercato che potrebbe cambiare le sorti del mercato estivo. Dopo un anno di attesa e tante voci di mercato, si apre una nuova era per il bomber nigeriano: tutti gli aggiornamenti più recenti sui possibili sviluppi, tra cui l'ipotesi Juventus, fanno pensare che la trattativa sia ormai giunta a una svolta definitiva. Restate con noi per scoprire il futuro di Osimhen.

Annuncio sul futuro di Osimhen, la svolta è vicina: tutti gli aggiornamenti di calciomercato sul bomber La 'telenovela' Osimhen, rimandata di un anno con il prestito al Galatasaray, potrebbe essere ad un punto di svolta. Arrivano infatti importanti aggiornamenti sul possibile futuro del bomber nigeriano di proprietà del Napoli. Osimhen alla Juventus, la scelta è stata presa (LaPresse) – Calciomercato.it Ad annunciarli è Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', a 'Radio Kiss Kiss': "Te lo do quasi per fatto, Victor Osimhen andrà all' Al-Hilal. L'offerta non era riproponibile da parte di nessuno, neppure per la metà.

