odgaard dallinga roma nel mirino lavorano duro per il gran debutto

Nell’autostrada dell’ Isokinetic, dove la parola d’ordine è riabilitazione, da qualche giorno Thijs Dallinga comanda e Jens Odgaard insegue a un’incollatura. Entrambi operati di ‘ sports hernia ’ a fine maggio, sono le avanguardie di quel pezzo di Bologna che si è tagliato le vacanze per presentarsi tirato a lucido a fine agosto, al via delle partite ufficiali. Tra i due qualche giorno fa è spuntato pure Santiago Castro, che non ha nulla da curare se non la nostalgia per una città e un ambiente che ama. Poiché in Argentina è pieno inverno e il richiamo dell’estate è forte, da qualche giorno Santi ha ripreso possesso della sua casa in città, facendo capolino a Casteldebole e all’Isokinetic e non escludendo blitz in Riviera, in attesa del raduno fissato per il 12 luglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net