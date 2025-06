Occupano una stanza abusivamente sgomberati a arrestati per possesso di droga

in flagrante mentre occupavano illegalmente una stanza abbandonata. L'intervento tempestivo ha portato allo sgombero e all'arresto dei due soggetti, già noti alle forze dell'ordine per precedenti legati al possesso di droga. Un nuovo passo nella lotta contro l'illegalità urbana, dimostrando come la collaborazione tra cittadini e forze di polizia possa contribuire a rendere più sicure le nostre strade.

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 10.00, la Squadra Volante è intervenuta presso uno stabile in disuso in zona Musicisti, dove era stata segnalata la presenza di alcune persone non autorizzate. Portatisi subito sul posto, gli agenti hanno sorpreso al terzo piano dell’edificio due uomini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

