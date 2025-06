Occupano appartamento ma scatta l' allarme Arrivano i vigili e lui prova a bloccarli

Un intervento che mette in luce il delicato equilibrio tra diritti e doveri: due persone denunciate dalla Polizia Locale di Roma Capitale per aver occupato abusivamente un appartamento in via Fontechiari, nel quartiere di Centocelle. Quando l’allarme ha richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine, il tentativo di bloccare i vigili ha rischiato di degenerare. Un episodio che solleva importanti questioni sulla legalità e la rispetto delle proprietà pubbliche e private.

Due persone sono state denunciate dagli agenti del V gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale durante un intervento per il recupero di un alloggio popolare occupato abusivamente in via Fontechiari, nel quartiere di Centocelle. L’operazione è scattata a seguito dell’attivazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

