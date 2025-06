Occupa i locali dell'Asl a Scampia e ci fa un appartamento | denunciato rubava anche luce e acqua

Un episodio che mette in luce il fenomeno delle occupazioni abusive a Napoli: un uomo è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Scampia per aver occupato clandestinamente i locali dell’ASL, trasformandoli in un appartamento. La scoperta ha anche rivelato furti di luce e acqua, segnando un grave esempio di illegalità. Ma cosa si cela dietro queste azioni e quali sono le conseguenze? Continua a leggere.

Un uomo è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Napoli dopo essere stato sorpreso a occupare abusivamente alcuni locali dell'Asl a Scampia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: locali - scampia - denunciato - occupa

Occupa i locali dell'Asl a Scampia e ci fa un appartamento: denunciato, rubava anche luce e acqua; Occupa alloggio popolare sotto sequestro, sgomberato e denunciato; “Paga o ci prendiamo il bar”. L'assalto del clan 'Abbasc Miano' contro il locale di Scampia.

Occupa i locali dell’Asl a Scampia e ci fa un appartamento: denunciato, rubava anche luce e acqua - Un uomo è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Napoli dopo essere stato sorpreso a occupare abusivamente alcuni locali dell'Asl a Scampia ... Scrive fanpage.it

Scampia, il Gridas a rischio sgombero: «Resistiamo nonostante i tentativi di allontanarci» - Il Mattino - Il centro sociale, punto di riferimento del quartiere Scampia, sta affrontando da anni una lunga diatriba legale. Come scrive ilmattino.it