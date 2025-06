Occhio a risparmi Uil Pensionati e Ada insieme per un incontro pubblico dedicato agli anziani

Se sei un anziano interessato a gestire al meglio il tuo denaro, non perdere l’appuntamento con “Risparmi e dintorni: educazione finanziaria a portata di mano”. Un’occasione imperdibile per scoprire come risparmiare, investire e pianificare il futuro con sicurezza. L’incontro si terrà lunedì prossimo alle 17 presso il Palazzo Comunale di Serra De’ Conti, promosso da Uil Pensionati Marche. Ti aspettiamo per una serata all'insegna della chiarezza e dell’empowerment finanziario!

Conti online, investimenti e gestione del denaro per gli anziani. Si svolgerà lunedì prossimo a Serra De’ Conti alle ore 17 presso la sala riunioni del Palazzo Comunale, l’iniziativa “Risparmi e dintorni: educazione finanziaria a portata di mano”, organizzata dalla Uil Pensionati Marche e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

