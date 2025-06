Occhiali, il futuro è immersivo e in full HD.

Occhiali Il Futuro 232, immersivi e in Full HD, rappresentano l'avanguardia di una rivoluzione tecnologica iniziata nel 2013 con i primi modelli di Google. Oggi, dopo oltre dieci anni di evoluzione e con l'intelligenza artificiale al centro del progresso, le grandi aziende della Silicon Valley sono impegnate a sviluppare montature sempre più intelligenti e funzionali. Basta guardare gli ultimi dati diffusi da ABI Research secondo...

Quando nel 2013 Google ha presentato per la prima volta i suoi occhiali smart, ha dovuto scontrarsi con non pochi problemi a partire da quelli legati al rispetto della privacy. Oltre dieci anni dopo e con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, nella Silicon Valley non si parla d’altro e tutte le big tech sono alle prese con il potenziamento o la creazione di montature intelligenti. Basta guardare gli ultimi dati diffusi da ABI Research secondo cui questo mercato passerà da 3,3 milioni di unità spedite nel 2024 a quasi 13 milioni entro il 2026. È d’accordo anche la previsione di IDC, secondo cui le spedizioni nella sola Cina cresceranno del 107% raggiungendo i 2,75 milioni di unità . 🔗 Leggi su Panorama.it