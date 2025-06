Obiettivo Vis pochi ritocchi over Un nome per l’attacco | Djamanca

La Vis si prepara a consolidare il suo roster con pochi ritocchi mirati, confidando nell’attesa dei primi annunci che potrebbero arrivare già nei primi giorni di luglio. La storica cronologia degli acquisti e il sostegno compatto dei tifosi rafforzano la convinzione che la conferma di Stellone sia la chiave di un mercato di successo. Ma come si muoverà la società? La risposta, come sempre, dipenderà da scelte strategiche e opportunità da cogliere al volo.

Fiducia piena nell'attesa dei primi annunci. Che storicamente per la Vis cadono nei primi giorni di luglio: un anno fa il primo colpo arrivò il 4 e fu Luca Paganini, non uno qualsiasi. A seguire Bove, Palomba e via via gli altri. Il sentimento dei tifosi è pressoché univoco: la conferma di Roberto Stellone è la migliore garanzia per un mercato di qualità. Proviamo a immaginare come si muoverà la società. La Vis – l'ha detto anche il presidente Bosco - ha già individuato buona parte dei suoi obiettivi. E dovrà muoversi su due linee: pochi ritocchi over, visto che tutti i protagonisti della scorsa stagione sono sotto contratto; e un ampio rinnovamento del parco under, visto che bisognerà rimpiazzare i prestiti della scorsa stagione, rivelatisi quasi tutti di ottimo livello: da Vukovic a Coppola, da Okoro a Palomba.

