Obiettivo prossima stagione Dovbyk suona la carica | Focus modalità on

Con l’arrivo della nuova stagione alle porte, Dovbyk si prepara a dare il massimo: il suo messaggio su Instagram è un vero e proprio grido di battaglia. La Roma si avvicina alla ripresa degli allenamenti con entusiasmo e determinazione, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi. L’obiettivo è chiaro: spingere al massimo e mettere in campo tutta la passione per raggiungere grandi traguardi.

Con l’avvicinarsi della fine del mese di giugno, si riduce sempre più anche il tempo mancante per l’ inizio della prossima stagione. La Roma inizierà a preparare l’annata 20252025 a partire dal prossimo 13 luglio, giorno in cui tornerà a Trigoria anche Artem Dovbyk, che in vista di questo nuovo inizio ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram. Il centravanti ucraino ha voluto suonare la carica prima dell’inizio del raduno estivo, postando un video con la didascalia “Focus modalità: on”. Attese valutazioni su Dovbyk. L’avvio del ritiro estivo giallorosso dovrebbe essere di fondamentale importanza per lo stesso Dovbyk, che dal 13 luglio sarà sotto osservazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Obiettivo prossima stagione, Dovbyk suona la carica: “Focus modalità on”

In questa notizia si parla di: prossima - stagione - dovbyk - obiettivo

Reijnders: “Per la prossima stagione bisogna ritornare alle basi e ripartire da li” - Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha espresso la sua opinione sulla prossima stagione, sottolineando l'importanza di tornare alle basi.

CR7 continuerà la sua avventura in Arabia Saudita, pronto a guidare ancora l'Al Nassr nella prossima stagione. Vai su Facebook

Translate post PUNTE E ACCAPO Leggi il giornale: https://ilromanista.eu/prima-pagina Prosegue il lavoro di Gasperini e Massara per una Roma che segni di più. In avanti c’è traffico: Shomu in uscita subito, poi Abraham. Dovbyk non è incedibile,ma l’all Vai su X

CORSERA | Gasperini, incognita centravanti tra il dubbio Dovbyk e l’obiettivo Scamacca: la situazione; Roma, si lavora sul mecato: obiettivo De Cuyper sulle fasce. In attacco occhi su Krstovic e Bonny; Trigoria, verso Torino-Roma: c'è fiducia per Dovbyk.

VIDEO - Dovbyk si prepara per la prossima stagione: "Focus in modalità on" - Il centravanti ucraino ha postato un video sul suo profilo Instagram in vista dell'inizio della preparazione per la nuova annata ... ilromanista.eu scrive

Calciomercato Roma, tra Dovbyk, Shomurodov e Abraham: gli scenari sull'attacco che sarà - Da Dovbyk a Shomurodov e Abraham, sono tre i centravanti oggi in rosa nella Roma, e tutti e tre vivono situazioni totalmente diverse. Come scrive sport.sky.it