Obiettivo litio le operazioni mirate dell’esercito russo in Ucraina | Putin ha bisogno delle terre rare

Nel cuore del conflitto tra Russia e Ucraina si intrecciano interessi strategici e risorse preziose, come il litio e le terre rare. Mentre l’esercito ucraino ha fermato l’avanzata russa a Sumy, le operazioni militari continuano con intensità in Donetsk, dove entrambe le parti si scontrano per controllare territori chiave. Alla luce di queste dinamiche, l’obiettivo delle operazioni russe diventa sempre più chiaro: assicurarsi le risorse strategiche che potrebbero garantire il predominio nel futuro.

Secondo Oleksandr Syrskyi, comandante in capo delle Forze armate ucraine, l’ esercito di Kiev ha fermato l’avanzata russa nella regione di Sumy, impedendo l’arrivo di migliaia di unità delle squadre d’élite della Federazione. Le forze russe procedono però in più punti della chilometrica linea del fronte ed entrambe le parti riconoscono che feroci combattimenti sono in corso nella regione di Donetsk per penetrare nella strategica regione di Dnipropetrovsk. Ieri la Difesa russa ha reso noto – senza essere smentita da Kiev – che l’insediamento di Shevchenko è passato sotto il suo controllo (il centro abitato ha lo stesso nome di un altro insediamento e parte della stampa internazionale, confusa dall’omonimia, lo aveva già dato per conquistato a gennaio scorso). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Obiettivo litio, le operazioni mirate dell’esercito russo in Ucraina: Putin ha bisogno delle terre rare

