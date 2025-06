Obiettivo in FC 25 | UEFA Women’s EURO – Sherida Spitse

Scopri come Sherida Spitse sta conquistando il cammino verso la gloria nel WEURO 2025! Con 4 sfide su 5 completate, le sue imprese sono un esempio di determinazione e talento. Partecipa anche tu alle sfide e vinci premi esclusivi, tra cui pacchetti oro rari e XP bonus. Preparati a scrivere la tua storia e a portare a casa ricompense incredibili, perché il successo è alla tua portata!

Completa 4 sfide su 5 per ott. Sherida Spitse Strada verso la gloria WEURO, PS e pacchetti premio! Premi non scambiabili. Giocane 3 Gioca 3 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team schierando almeno 1 oggetto giocatore olandese titolare. Premio: 1x 3x 83+ Rare Gold Players Pack Non scambiab + 1x 500 XP 4 assist Fornisci 4 assist in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rush, Rivals o Champions). Premio: 1x 83+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Segnane 8 Segna 8 gol in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rush, Rivals o Champions). Premio: 1x 7x 83+ Rare Gold Players Pack Non scambiab. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Obiettivo in FC 25: UEFA Women’s EURO – Sherida Spitse

In questa notizia si parla di: sherida - spitse - obiettivo - uefa

Terza giornata UEFA Women's Nations League 2025: Francia, Inghilterra, Germania e Svezia in testa ai propri Gruppi; Le sette giocatrici europee con più di 200 presenze in nazionale: Seger, Prinz, Sjögran, Spitse, Pedersen, Panico, Fay; Obiettivo in FC 25: UEFA Women’s EURO – Sherida Spitse.

Sherida Spitse | Partite | Ajax | UEFA Women's Champions League - com per tutte le ultime statistiche in UEFA Women's Champions League 2023/2024 di Sherida Spitse, inclusi gol, minuti giocati, velocità massima e molto altro! it.uefa.com scrive

Le sette giocatrici europee con più di 200 presenze in nazionale: Seger, Prinz, Sjögran, Spitse, Pedersen, Panico, Fay - UEFA.com - Nessun calciatore ha raggiunto le 200 presenze in nazionale, ma oltre 20 calciatrici (di cui sette europee) ci sono riuscite. Lo riporta it.uefa.com