Nuovo sorriso per l'orso Tundra | ha ricevuto la capsula dentale più grande del mondo

Un intervento innovativo e senza precedenti ha trasformato la vita di Tundra, l’orso bruno del Lake Superior Zoo. Con la più grande capsula dentale mai realizzata, ora il gigante gentile è protetto e pronto a vivere felice e in salute per molti anni a venire. Scopri come questa straordinaria operazione apre nuove possibilità nella cura degli animali selvatici. Continua a leggere.

Tundra, un orso bruno del Lake Superior Zoo, ha ricevuto la capsula dentale veterinaria più grande mai realizzata per proteggere un dente fratturato. L’intervento, il primo del genere, è stato eseguito per garantirgli salute e benessere a lungo termine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

