Nuovo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia

Mosca e Kiev hanno concluso un nuovo scambio di prigionieri, segnando un passo importante nel complesso cammino verso la pace. L'operazione, parte di un piano più ampio, coinvolge giovani soldati e persone gravemente malate o ferite, dimostrando l’impegno di entrambe le parti a trovare soluzioni umanitarie. Questa dinamica apre la strada a ulteriori iniziative di dialogo e riconciliazione nel contesto di un conflitto ancora aperto.

Kiev, 27 giu. (askanews) - Mosca e Kiev hanno completato un nuovo scambio di prigionieri. Russia e Ucraina hanno scambiato un numero uguale di detenuti, sebbene il numero non sia stato specificato al momento. Lo scambio è avvenuto nell'ambito di un piano su larga scala per il rientro di soldati di età inferiore ai 25 anni, nonché di coloro che sono gravemente malati o feriti. Si tratta dell'ultimo di una serie di scambi di prigionieri concordati durante i colloqui di pace di Istanbul all'inizio di questo mese. "Stiamo continuando gli scambi di prigionieri, un nuovo traguardo è stato raggiunto. Oggi, soldati delle Forze Armate, della Guardia Nazionale e del Servizio di Guardia di Frontiera dello Stato stanno tornando a casa.

