nuovo polo direzionale di unicoop parte la fase di ascolto coi cittadini

Percorso partecipativo per il centro direzionale Unicoop di viale Moro. Saranno coinvolti i cittadini per l'approvazione della variante al piano strutturale e al piano operativo relativa al progetto presentato da Unicoop. L'attività servirà per dare il via a una serie di incontri, e soprattutto per capire le novità progettuali relative all'integrazione tra l'area professionale e quella pubblica, coi passaggi sopra il viale Moro. L'inizio del processo è stato sancito da una delibera di giunta. Il primo incontro di partecipazione, rivolto ai residenti della zona di viale Aldo Moro, si terrà lunedì alle 18 all'auditorium della Dino Campana di via Allende.