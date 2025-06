Nuovo lungolago di Lecco | aperto il tratto tra l' imbarcadero e piazza Stoppani

Il nuovo lungolago di Lecco si presenta ora più accessibile e vivace, favorendo momenti di socialità e relax tra cittadini e visitatori. In vista della Festa del Lago e della Montagna, l'amministrazione ha deciso di riaprire anticipatamente il tratto tra l’Imbarcadero e piazza Stoppani, offrendo uno spazio rinnovato e accogliente. Questa misura strategica arricchisce l’esperienza di tutti, contribuendo a valorizzare il cuore pulsante della città durante eventi così speciali.

In vista dell'importante afflusso di persone previsto per la Festa del Lago e della Montagna, il Comune di Lecco ha richiesto e ottenuto di riaprire al transito pedonale il primo tratto di lungolago tra l'Imbarcadero e piazza Stoppani, in anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: lungolago - lecco - tratto - imbarcadero

Lecco, ruota panoramica abbattuta dal vento: il lungolago resta blindato, il Comune scalpita - Una maestosa attrazione sul lungolago di Lecco si è improvvisamente abbattuta sotto la furia del vento, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione degli eventi atmosferici estremi.

Nuovo lungolago, apre il tratto tra l’imbarcadero e piazza Stoppani https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/nuovo-lungolago-apre-il-tratto-tra-limbarcadero-e-piazza-stoppani/… via @Lecco Notizie Vai su X

Nuovo lungolago di Lecco: aperto il tratto tra l'imbarcadero e piazza Stoppani; Nuovo lungolago, apre il tratto tra l'imbarcadero e piazza Stoppani; Lecco: riaperto il primo tratto del nuovo lungolago.

Nuovo lungolago, apre il tratto tra l’imbarcadero e piazza Stoppani - In vista della Festa del Lago la nuova passeggiata sarà fruibile per i pedoni Alcune rifiniture saranno realizzate al termine dell’estate LECCO – In vista dell’importante afflusso di persone previsto ... Scrive msn.com

Nuovo lungolago di Lecco: aperto il tratto tra l'imbarcadero e piazza Stoppani - In vista dell'importante afflusso di persone previsto per la Festa del lago e della montagna di domenica, il Comune ha chiesto di riaprire al transito pedonale (in anticipo) il primo tratto di lungola ... Riporta leccotoday.it