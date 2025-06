Nuovo impianto fotovoltaico a Villanova il Movimento 5 Stelle | Sostituirà una zona totalmente agricola

Il fatto è che la proposta di installare un nuovo impianto fotovoltaico in una zona agricola di Villanova ha acceso un acceso dibattito tra le forze politiche locali. Il Movimento 5 Stelle sostiene questa iniziativa come un passo avanti verso energie rinnovabili e sostenibilità, mentre le opposizioni sollevano dubbi sulla tutela del territorio. La decisione finale spetta ora alle autorità competenti, ma il tema rimane al centro di un acceso confronto pubblico...

Il consiglio comunale di Forlì nell’ultima seduta ha dato parere positivo (per la parte che gli spettava, ossia il collegamento con la centralina Enel) alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in via Bassetta, a Villanova. Le forze di opposizione non hanno votato a favore. "Il fatto è che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Movimento 5 Stelle: sì al fotovoltaico ma con giudizio.

