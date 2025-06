Nuovo centro sportivo in città via alla posa del prefabbricato | Pronto entro l' anno

Il nuovo centro sportivo in città sta prendendo forma, con la posa del prefabbricato ormai in fase avanzata e pronto entro l’anno. I lavori di riqualificazione della palestra di via Canonici e del campo da calcetto stanno trasformando un’area abbandonata in un vivace punto di aggregazione. Questa rinascita rappresenta un importante passo avanti per la comunità, che potrà presto tornare a vivere momenti di sport e divertimento. La città si prepara a riaccendere il suo spirito sportivo, creando nuove opportunità per tutti.

Proseguono i lavori che interessano la riqualificazione dell’importante area sportiva costituita dalla palestra di via Canonici, con il suo campo da calcetto: la struttura è stata da anni abbandonata e chiusa al pubblico, ma troverà nuova vita entro la fine dell’anno. Verrà, infatti, riaperta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

