Nuovi specialisti di cavalleria | in piazza Sant’Oronzo la consegna del basco nero

trasformato Piazza Sant’Oronzo in un teatro di orgoglio e tradizione. I nuovi specialisti di cavalleria, simbolo di dedizione e coraggio, hanno ricevuto il loro basco nero in una cerimonia che ha emozionato cittadini e famiglie. Un momento di grande significato che rafforza il legame tra la comunità e i valorosi volontari, pronti a servire con onore. La loro storia di sacrificio continua…

LECCE - Si è svolta martedì sera, in Piazza Sant’Oronzo, la cerimonia di consegna del basco nero ai volontari in ferma iniziale (VFI) del 3° blocco 2024, divenuti specialisti di cavalleria al termine del loro percorso formativo. L’evento, aperto al pubblico e carico di valore simbolico, ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: specialisti - cavalleria - piazza - sant

Esercito: consegnato il basco nero ai VFI di Cavalleria; In Piazza Sant’Oronzo “La Notte dei Draghi”, gli specialisti della Scuola di Cavalleria ricevono il diploma; Distintivi e baschi consegnati in piazza agli specialisti della Scuola di Cavalleria.

Esercito: consegnato il basco nero ai VFI di Cavalleria - Si è svolta in serata, in Piazza Sant'Oronzo, la cerimonia di consegna del basco nero ai Volontari in Ferma Iniziale (VFI) del 3° blocco 2024, ... Segnala corrieresalentino.it

Consegnato il basco nero ai volontari in ferma iniziale della Scuola di Cavalleria - La cerimonia alla presenza del Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, Generale Carlo Lamanna. leccenews24.it scrive