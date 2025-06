Nuovi soci nella Sangiovannese Il sindaco Vadi tranquillizza i tifosi

Nel cuore di Arezzo, la Sangiovannese si prepara a un nuovo capitolo con l'ingresso di importanti soci imprenditori. Il sindaco Vadi rassicura i tifosi, sottolineando come questa novità possa rafforzare il futuro del club e portare nuova linfa al timone azzurro. Ma perché attendere ancora? La squadra si estende, le speranze si rinnovano, e il prossimo passo potrebbe essere quello di scrivere insieme una storia ancora più grande.

Arezzo, 27 giugno 2025 – È uscito nelle scorse ore un comunicato stampa destinato a segnare un passaggio decisivo per il futuro della Sangiovannese. Un annuncio che, da una parte, ha fatto sorridere il popolo azzurro, soddisfatto per il coinvolgimento di imprenditori locali, dall'altro ha sollevato qualche perplessità sulle tempistiche dell'operazione. "Perchè aspettare la primavera prossima prima di entrare in società e non farlo adesso?", si sono chiesti alcuni supporter. A tranquillizzare il popolo azzurro ci ha pensato il sindaco Valentina Vadi, che ha portato avanti in prima persona le trattative mettendoci, come si dice in questi casi, la "faccia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuovi soci nella Sangiovannese. Il sindaco Vadi tranquillizza i tifosi

