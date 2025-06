Nuovi raid israeliani in Libano nonostante il cessate il fuoco bombardamenti nel sud del Paese – Video

Nonostante il recente accordo di cessate il fuoco, le tensioni tra Israele e Libano si riaccendono con nuovi raid aerei israeliani nel sud del Libano. Le colonne di fumo che si innalzano testimoniano la persistenza di un conflitto ancora irrisolto, mentre le comunitĂ locali vivono nell'incertezza. Come si evolverĂ questa escalation e quali ripercussioni avrĂ sulla fragile stabilitĂ dell'area? La situazione resta critica e in continua evoluzione.

Colonne di fumo si alzano in cielo in seguito ai raid aerei israeliani alla periferia del villaggio di Kfar Tibnit, nel Libano meridionale. Israele ha continuato a colpire regolarmente il Libano, in particolare nel sud, dopo il cessate il fuoco del 27 novembre, che avrebbe dovuto porre fine a oltre un anno di ostilitĂ , che hanno indebolito gravemente Hezbollah. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it