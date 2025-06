Nuovi interventi in vista al parco di Rignaldello

Il parco di Rignaldello si appresta a vivere una nuova fase di rinascita, con interventi pensati per valorizzare ulteriormente questo spazio verde tanto amato dalla comunità. Dopo il recente restyling illuminotecnico, che ha coinvolto un investimento di 50 mila euro, l'amministrazione ha annunciato l’arrivo di nuove attrezzature ludiche. Un impegno concreto volto a rendere Rignaldello ancora più accogliente e sicuro, rispettando le priorità di tutto il territorio comunale e le risorse disponibili a bilancio.

"Siamo intenzionati a riqualificare ulteriormente il parco di Rignaldello con nuove attrezzature ludiche per completare l'opera di restyling che è stata eseguita con la recente illuminazione (investimento da 50 mila euro negli impianti). Procederemo compatibilmente con le priorità di intervento per le aree verdi che ci sono in tutto il territorio comunale e con le risorse a disposizione a bilancio". È quanto ha assicurato in consiglio comunale l'assessore Riccardo Carletti, rispondendo all'interrogazione dei consiglieri Elda Rossi e Riccardo Leveque (FdI) sui lavori di riqualificazione dell'illuminazione del parco e sugli interventi riguardanti le attrezzature ludiche.

