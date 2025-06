Nuovi funzionari nella Questura | prendono servizio il vice questore aggiunto e il commissario capo

Un nuovo capitolo si apre nella questura di Pisa: i recenti assegnamenti di un vice questore aggiunto e di un commissario capo rafforzano il nostro impegno per garantire sicurezza e vicinanza alla comunità. Il questore Salvatore Barilaro ha accolto con entusiasmo i 13 agenti in prova, pronti a proteggere e servire le città di Volterra e Pontedera. La loro dedizione sarà fondamentale per mantenere un ambiente sicuro e tranquillo per tutti.

