Nuovi agenti di polizia nei commissariati di Montevarchi e Sansepolcro

Oggi Montevarchi e Sansepolcro accolgono con entusiasmo i nuovi agenti di polizia, pronti a rafforzare la sicurezza e il rapporto con le comunità locali. Nella mattinata di venerdì 27 giugno, il Questore Maria Luisa Di Lorenzo ha dato il benvenuto ai giovani professionisti, appena nominati dopo aver completato con successo il formazione del 229°. Un passo importante per garantire un servizio sempre più efficiente e vicino ai cittadini.

Nella mattinata di oggi, venerdì 27 giugno, il Questore di Arezzo Maria Luisa Di Lorenzo ha dato il benvenuto ai nuovi agenti della polizia di Stato che andranno a potenziare l’organico dei commissariati di Montevarchi e di Sansepolcro. Gli agenti, appena nominati dopo aver completato il 229°. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

